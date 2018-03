Frode Bergs advokat tror giftsaken kan bli en nøkkel

NTB utenriks

Etter at domstolen i Moskva tirsdag avviste Bergs anke over fengslingsvilkårene, konkluderte hans russiske advokat Ilja Novikov med at Kirkenes-mannen neppe slipper ut fra varetekt før rettssaken kommer opp.

Berg har vært fengslet i den russiske hovedstaden siden han ble pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB, mistenkt for spionasje 5. desember i fjor.

Novikov sier til Aftenposten at atmosfæren er blitt ganske tøff mellom Russland og Vesten etter nervegiftangrepet i Storbritannia.

– Vesten ute etter Russland

Tirsdag advarte Russland om at de kan komme til å forby alle britiske medier etter at det britiske medietilsynet varslet et mulig forbud mot den statsstøttede russiske TV-kanalen RT. Dagen før slo statsminister Theresa May fast at Russland med stor sannsynlighet står bak nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter 4. mars.

– Selv om Norge ikke er direkte involvert i denne saken mellom Russland og Storbritannia, ser vi ofte at dette fremstilles her som en sak hvor Vesten er ute etter Russland, sier Novikov til avisen, før han legger til:

Kan vise godvilje

– På den andre siden kan Russland få behov for å vise at man i hvert fall bygger broer til noen vestlige land. Da kan Frode Bergs sak bli en god sjanse til å demonstrere godvilje, og at ikke alle forbindelser er ødelagt.

Verken Berg eller hans advokater ønsker å si hvem de to nordmennene er som ba ham ta med penger til Russland. Berg ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter. Berg selv har sagt at han føler seg «forferdelig misbrukt» av de to personene som ba ham ta med pengene.

Berg har jobbet som grenseinspektør langs den norsk-russiske grensen i 25 år. Han har på ulike måter vært personlig engasjert i norsk-russisk samarbeid.

