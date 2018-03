Frode Berg blir ikke løslatt

NTB utenriks

Det sier Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, til NRK etter at fengslingsvilkårene på nytt ble prøvet i domstolen tirsdag. Begrunnelsen for avslaget om løslatelse er at når noen er anklaget for spionasje i Russland, så må vedkommende alltid sitte i varetekt til rettssaken kommer opp.

– Jeg er ikke overrasket over utfallet, men ønsket å bruke denne muligheten til å forsøke å få Berg ut fra fengselet, sier Novikov.

Novikov ba retten løslate Berg på grunn av alder og helse, og mot en kausjon på 100 000 euro, men dette ble avvist av domstolen.

Ser lyset

Til Aftenposten, som også var til stede da rettsmøtet ble holdt, sier Novikov at Berg ser lysere på situasjonen.

– Han ser litt lysere på situasjonen nå. Berg sier han ser lyset i enden av tunnelen, sier Ilja Novikov.

Før rettsmøtet, som startet klokka 10.40 i tingretten i Moskva, uttalte hans norske advokat Brynjulf Risnes at det ikke var stort håp om løslatelse, men at det var viktig å benytte de få mulighetene som finnes i det russiske rettssystemet.

Ikke stort håp

– Det er ikke noe stort håp om at han skal bli løslatt i dag. Men det er naturlig å utnytte alle muligheter i saken for å få mest mulig innsikt i hva som foregår. Jeg tror Frode Berg kommer til å benytte alle muligheter han får, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG rett før rettsmøtet holder til.

Frode Berg (62) har vært fengslet i Moskva siden han ble pågrepet mistenkt for spionasje 5. desember i fjor. Foreløpig er Berg varetektsfengslet i Russland fram til 5. mai.

Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

FSB mener 62-åringen har spionert på vegne av norsk etterretning. Berg har hele tiden nektet for alle anklager. Norske myndigheter har gitt Berg

(©NTB)