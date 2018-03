EU: 16.000 migranter har reist hjem fra libyske leire

NTB utenriks

Det var i desember at europeiske og afrikanske ledere la fram en plan som skulle sørge for hjemsendelse av tusenvis av migranter som i sitt forsøk på å nå Europa, er blitt sittende fast i leire i Libya.

Planen ble kunngjort etter at det dukket opp en video som viste hvordan migranter ble solgt som slaver på et marked like utenfor Libyas hovedstad Tripoli.

Allerede før dette var leirene i Libya beryktet for å være et sted der migranter ble utsatt for voldtekter, mishandling og tortur.

– I årets de to første måneder har vi greid å redde og sette fri over 16.000 mennesker fra leirene i Libya, sa Mogherini til EU-parlamentet tirsdag.

– Jeg tror vi kan tømme dem helt innen maksimum et par måneder, la hun til.

EU har også inngått en omstridt avtale med Libyas kystvakt for å hindre at migranter reiser til Europa sjøveien.

(©NTB)