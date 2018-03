Britiske medier: Eksil-russer funnet død i leilighet i London

NTB utenriks

Glusjkov søkte politisk asyl i Storbritannia etter å ha blitt dømt for korrupsjon i Russland. Mandag kveld ble han funnet død av familie og venner i sin egen leilighet.

Han var en nær venn av den nå avdøde russiske oligarken Boris Berezovskij.

Dødsårsaken er ikke kjent, melder The Guardian tirsdag ettermiddag. Han ble 68 år gammel.

På 1990-tallet arbeidet Glusjkov for det statseide flyselskapet Aeroflot og for Berezovskijs bilselskap LogoVAZ.

Berezovskij ble uvenner med president Vladimir Putin i 1999 og flyktet til Storbritannia, mens Glusjkov ble dømt for hvitvasking av penger og bedrageri. Han tilbrakte fem år i fengsel før han ble sluppet fri i 2004, og de siste årene har han bodd i London.

I 2011 vitnet han i en rettssak mot en annen russisk oligark, Roman Abramovitsj, som fortsatt står på god fot med Kreml.

Det var Berezovskij som anklaget Abramovitsj for å ha svindlet ham. Den britiske dommeren avviste anklagene mot Abramovitsj og fastslo at Berezovskij ikke var troverdig.

I mars 2013 ble Berezovkij funnet hengt i ekskonas bolig i Berkshire sørvest for London. Politiet konkluderte med at det var selvmord, men Glusjkov trodde ikke han døde av naturlige årsaker.

– Jeg er sikker på at Boris ble drept, sa han i et intervju med The Guardian, og viste til at han satt på andre opplysninger enn pressen.