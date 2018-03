USA truer med «handling» hvis Russland ikke samarbeider om våpenhvile i Syria

NTB utenriks

Det nye resolusjonsforslaget inneholder ifølge Haley «ingen antiterror-smutthull som Iran, Russland og Assad kan gjemme seg bak». Forslaget ble mandag sendt rundt til landene i FNs sikkerhetsråd, men det er ikke klart når det skal holdes en avstemning.

– USA er fortsatt forberedt på å handle hvis vi må. Det er ikke den veien vi ønsker å gå, men det er en vei vi har vist at vi er villige til å gå, og vi er innstilt på å gjøre det igjen, sa Haley.

Det amerikanske forslaget blir lagt på bordet to uker etter at Sikkerhetsrådet vedtok en våpenhvile som ikke er blitt respektert. I stedet har offensiven mot den opprørskontrollerte enklaven Øst-Ghouta utenfor Damaskus blitt trappet kraftig opp. Flere hundre mennesker er drept, og sivilbefolkningen sitter fortsatt fanget.

Den forrige våpenhvileresolusjonen inneholdt et punkt om at den ikke gjelder for opprørere som regnes som terrorister, et punkt Russland anklages for å ha utnyttet.

– Ingen brudd

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja sa mandag at en umiddelbar våpenhvile er en utopi.

– Antiterroroperasjonene er i tråd med FN-resolusjonen, og den syriske regjeringen har enhver rett til å forsøke å fjerne trusselen for å skape trygghet for innbyggerne, sa Nebenzja.

Under et britiskledet møte tidligere på dagen uttalte en representant for den syriske opposisjonen, Hadi al-Bahar, at det er liten vits i å håpe på at Russland vil kunne tøyle regimet til president Bashar al-Assad.

– Bevisene fra de siste sju årene viser at Russland for det meste er ute av stand til å kontrollere sin klient. Det er regimet, ikke Russland, som har styringen, sa al-Bahar. Han ba også Sikkerhetsrådets medlemsland bruke trusler, og om nødvendig begrenset militær handling, som avskrekking i et forsøk på å få våpenhvilen til å fungere.

FN ber om evakuering

Samme dag holdt FNs generalsekretær António Guterres en tale i FNs sikkerhetsråd der han både ba om at syke og sårede må få slippe ut og nødhjelpskolonner inn. Over 1.000 personer, de fleste kvinner og barn, trenger å bli raskt evakuert for å få medisinsk behandling, ifølge FN.

Guterres fastslo også at siden Sikkerhetsrådet vedtok en våpenhvile for to uker siden, er offensiven mot enklaven trappet opp.

Frankrikes FN-ambassadør, François Delattre, er blant dem som ber Russland legge press på Assad slik at offensiven innstilles.

– Russland kan stanse blodbadet, sa han under møtet i Sikkerhetsrådet.

Rykker framover

Styrker som støtter det syriske regimet, rykket mandag framover i Øst-Ghouta, samtidig som bombingen fortsatte med full styrke. Det er ingen tegn til at Assad har tenkt å stanse framrykkingen slik at nødhjelp slipper inn og alvorlig sårede og syke kan slippe ut.

Mandag var luftangrepene rettet mot de to opprørskontrollerte byene som ligger nærmest hovedstaden Damaskus, Harasta og Arbin, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Regimet brukte nabobyen Medeira, som nylig ble overtatt av regjeringsstyrker, til å skyte granater mot de to andre byene.

Med støtte fra Russland har regimet fortsatt den intense bombingen mot enklaven, noe som har ført til fordømmelse fra en rekke land.

