Tusenvis flykter fra Afrin i Nord-Syria

NTB utenriks

I løpet av det siste døgnet har over 2.000 sivile ankommet distriktene Nubul og Zhara etter å ha flyktet fra Afrin by, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Begge stedene kontrolleres av regimevennlige styrker.

Ifølge SOHR har om lag 16.000 sivile på få dager flyktet fra Afrin til de to stedene etter at syriske opprørere med støtte fra Tyrkia har trappet opp granatangrepene mot den kurdiskkontrollerte byen.

– Mangler vann og strøm

SOHRs leder, Rami Abdulrahman, sier at de som har ankommet Nubul og Zhara, har problemer med å finne tak over hodet. Samtidig mangler tusenvis av innbyggerne som har blitt igjen i Afrin, både vann, elektrisitet og telefonforbindelse.

Han sier også at 60 prosent av Afrin-regionen nå er under tyrkisk-støttede styrkers kontroll.

Det er uklart hvor langt fra Afrin by styrkene sto mandag, men ifølge enkelte kilder er de nå bare noen få hundre meter fra byen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa søndag at styrkene fortsatt er 4–5 kilometer unna.

– Snart framme

Mandag uttalte imidlertid en tyrkisk regjeringstalsmann at de tyrkisk-støttede styrkene snart er framme ved byen.

– Vi har ryddet et område på 1.102 kvadratkilometer for terrorister i Afrin. Vi kommer snart til å nå fram til byen og rydde den på samme måte, sier talsmannen.

Den tyrkiske offensiven ble innledet 20. januar og var rettet mot den kurdisk-syriske YPG-militsen i Afrin.

Tyrkia ser på den kurdiske YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner.

Ledelsen i Ankara mener derfor å være i sin fulle rett til å fortsette angrepene mot den kurdiskkontrollerte enklaven.

(©NTB)