Trump vil forhandle ned EU-toll

NTB utenriks

USAs handelsminister Wilbur Ross vil nå snakke med representanter fra EU om å «eliminere de store tollsatsene og barrierene som de bruker mot USA», skrev Trump på Twitter mandag.

«Ikke rettferdig mot våre bønder og vareprodusenter», skrev han.

Trump vedtok nylig å innføre en importtoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. Men han inviterte samtidig allierte til forhandlinger om et mulig unntak fra den nye ekstratollen.

Trump har også sagt at det kan komme en ekstratoll på europeiske biler.

EU har på sin side truet med å svare med økte tollsatser på en rekke produkter fra USA.

EUs handelskommissær Cecilia Malmström beskyldte tidligere mandag Trump for å bruke toll som et våpen for å true EU.

– Men vi er ikke redde. Vi vil stå opp mot bøllene, sa hun.

EU og USA møttes til samtaler i Brussel lørdag, men uten å komme til enighet. Det er ventet at diskusjonene vil fortsette denne uka.

(©NTB)