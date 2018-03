Trump går tilbake på løftet om å heve alder for våpenkjøp

NTB utenriks

De siste forslagene som er lagt fram av Det hvite hus, går ut på at det skal nedsettes en føderal kommisjon for skolesikkerhet som så skal vurdere om tiltaket har noe for seg. Men det er ingen framdriftsplan i forslagene. Utvalget skal ledes av utdanningsminister Betsy DeVos.

Jevnt over er forslagene tonet ned i forhold til det som ble uttalt direkte i kjølvannet av massakren.

Foreløpig foreslår Trump-administrasjonen å innføre programmer for trening av skoleansatte i våpenbruk på delstatsnivå. For øvrig ber presidenten om forbedrede systemer for bakgrunnssjekk av våpenkjøpere.

Presidenten etterlyser også bedre samarbeid mellom helsevesenet, skoleansatte og politiet.

