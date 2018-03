Tidligere sikkerhetssjef tiltalt for brudd på taushetsplikten i Danmark

NTB utenriks

Jakob Scharf, som ledet Politiets Efterretningstjeneste (PET) fra 2007 til 2013, er tiltalt for grovt brudd på taushetsplikten i sin bok «Syv år for PET». Strafferammen er opp til to års fengsel.

Aktor mener Scharf har omtalt forhold som påtalemyndigheten anser som grove brudd på den plikt til taushet som personer i Scharfs stilling ikke kan sette seg ut over.

De er ikke gitt konkrete eksempler, men det er trolig snakk om PETs samarbeid med utenlandske etterretningstjenester.

PET forsøkte å stanse utgivelsen av boken, men Politiken valgte å trosse forbudet og distribuerte den som et bilag i avisen.

