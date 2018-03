Stille fra Nord-Korea etter nyheten om planlagt Trump-møte

NTB utenriks

De fleste ble tatt på sengen da Trump fortalte om møteplanene fredag. Tre dager senere har regimet i Pyongyang ennå ikke gitt lyd fra seg om det mulige, historiske møtet.

Nord-Koreas statlige medier har overhodet ikke rapportert om planene, og myndighetene i Sør-Korea har heller ikke hørt noe fra naboene i nord. Det har i det hele tatt vært svært få offisielle reaksjoner fra Pyongyang på alt det overraskende som er skjedd siden vinter-OL i Sør-Korea.

Utenlandske medier har ikke sluppet inn i Nord-Korea på over en måned. Propagandaen fra regimet har vært viet et forbedret forhold til Sør-Korea, men overfor USA har tonen vært den samme som under perioden da retorikken var som skarpest i fjor.

Ikke noe fra Nord

En talsmann for gjenforeningsdepartementet i Seoul opplyste mandag at det ikke har kommet noe offisielt svar fra Nord-Korea om deres holdning til møtet. Han regner med at Nord-Korea har en svært forsiktig tilnærming og at de trenger tid for å finpusse sine posisjoner og krav.

Han viser ellers til at det ikke er uvanlig at nordkoreanske medier bruker svært lang tid på å få spredd nyheter fra utlandet. Og siden absolutt alle medier er statseide, er det ingen som lekker noe som helst.

Så langt er det kun sørkoreanske kilder for den nordkoreanske invitasjon til et toppmøte mellom president Donald Trump og Kim Jong-un.

Ensidig

– Dette var en ensidig erklæring fra Trump. Kim Jong-un har så langt bare sendt ham en muntlig beskjed via sørkoreanske mellommenn. For Nord-Korea er dette ikke det samme som offisiell politikk, sier Koh Yu-hwan. Han er professor ved Dongguk-universitetet i Seoul.

Andre sørkoreanske eksperter på koreanske forhold sier at Pyongyang er blitt tatt på sengen av at Trump nesten umiddelbart aksepterte invitasjonen.

Etter planen skal møtet finne sted før utgangen av mai, men det finnes ingen plan for hvor de to lederne skal møtes. Ingen forventer at Trump skal reise til Nord-Korea, og Kim Jong-un kommer heller neppe til å sette sine bein på amerikansk jord.

Washington Post har lansert Sverige og Sveits som mulige alternativer, men det store spørsmålet er hvorvidt Kim overhodet vil forlate Nord-Korea, noe han ikke har gjort siden han overtok da faren Kim Jong-il døde i 2011.

(©NTB)