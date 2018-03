Russland anklager britene for å undergrave VM i fotball

NTB utenriks

– Vi har gjentatte ganger advart om dette: at vestlige medier i forkant av fotball-VM vil komme med omfattende kampanjer for å sverte Russland og undergrave tilliten til Russland som vert for sportsarrangementet, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

I en tale i det britiske Underhuset mandag sa statsminister Theresa May at Russland med stor sannsynlighet står bak giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33).

– Dette er et sirkusshow i den britiske nasjonalforsamlingen, sier Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet.

Hun sier også at Mays tale er enda en «politisk informasjonskampanje basert på provokasjon».

May sa at hun vil holde Russland ansvarlig og anse forgiftningen som et angrep på britisk jord hvis russerne ikke gir en troverdig forklaring innen tirsdag.

Skripal og datteren hans ble forgiftet av nervegiften Novitsjok som er produsert i Russland for militært bruk.

