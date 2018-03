Putin ga klarsignal til nedskyting av passasjerfly før Sotsji-OL

NTB utenriks

Kapringsforsøket like før åpningsseremonien i 2014 skapte sikkerhetsbekymringer, men ble avverget uten at det ble nødvendig å skyte ned flyet.

I en ny dokumentarfilm forteller den russiske presidenten om dramaet som utspant seg, skriver Reuters. Presidenten sier til reporter Andrej Kondrasjov at han fikk en telefon fra de sikkerhetsansvarlige for OL.

– Jeg ble fortalt at et fly på vei fra Ukraina til Istanbul hadde blitt kapret og at kaprerne krevde å få stanse i Sotsji, sier Putin.

Bombe

Pilotene på flyet, som hadde 110 passasjerer om bord, fortalte at en av passasjerene hadde med seg en bombe. Mannen krevde at flyet ble omdirigert til Sotsji hvor 40.000 personer var samlet på stadion for å se åpningsseremonien.

Putin sier han rådslo seg med sine sikkerhetsrådgivere og ble fortalt at nødplanene for slike situasjoner går ut på at flyet skal skytes ned.

– Jeg sa til dem: følg planen, forteller Putin i dokumentaren, og legger til at han kort tid senere ankom den olympiske stadion i Sotsji.

Lurte kapreren

Noen minutter senere fikk han en annen telefon hvor han ble fortalt at det var falsk alarm, at passasjeren var full og at flyet ville fortsette til Tyrkia, ifølge Reuters.

45-åringen som prøvede å kapre flyet skal ha viftet med noe som så ut som en detonator, som senere viste seg å være en pose med forskjellig elektronisk utstyr, og forsøkt å få tilgang til cockpiten. Han ble overmannet av sikkerhetsstyrker etter at flyet nødlandet på en flyplass ved Istanbul.

– Kapreren ble lurt til å tro at flyet var på vei til Sotsji, sa statssekretær Habib Soluk i det tyrkiske samferdselsdepartementet etter hendelsen.

(©NTB)