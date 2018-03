Irak: 25 drept i nye IS-angrep

NTB utenriks

Etter at IS ble slått på slagmarken både i Irak og Syria, har mange advart om at gruppa kommer til å fortsette med terrorangrep og geriljataktikk.

Mandag meldte irakiske tjenestemenn om flere angrep som har funnet sted siden søndag kveld. 15 mennesker ble drept ved en falsk veisperring som IS hadde satt opp ved Amerli i Kirkuk-provinsen, ifølge en kilde i politiet.

I tillegg ble tre mennesker drept i nærheten av byen Daquq. Bilen deres ble deretter brent.

I en landsby i Nineveh-provinsen ble ordføreren, to av hans barn og fire andre personer drept, ifølge den lokale tjenestemannen Ali al-Hamdi. Han mener IS sto bak også dette angrepet, som ble utført av menn kledd i militæruniformer.

(©NTB)