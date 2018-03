Elleve opposisjonelle iranere dømt for angrep på moskeer og annen eiendom

NTB utenriks

Flere av de tiltalte ble kjent skyldige i å ha satt fyr på to moskeer i byen Masshad. De ble også dømt for å ha angrepet offentlige bygninger og for å ha drevet med propaganda mot den islamske republikken.

Ifølge iranske myndigheter tilhører alle elleve, blant dem flere kvinner, en gruppe som kaller seg Restart, og som bli stiftet av Mohammad Hosseini, en mann som tidligere har ledet et underholdningsprogram på iransk rikskringkasting, og som nå bor i eksil.

Han skal ha brukt sosiale medier til å oppfordre folk til å gå til angrep mot moskeer, banker og sentre som drives av en ytterliggående milits tilknyttet Revolusjonsgarden.

Dommene mot de elleve kan ankes.

