Dom mot svensk kirurg i Etiopia utsatt

Anklagene mot Maru (67) har variert, og den siste tiltalen har dreid seg om terrorisme og fengselsopptøyer. Rettssaken er flere ganger blitt utsatt, og mandag ble domsavsigelsen utsatt.

– Det er ekstremt utilfredsstillende, sier Marus svenske advokat Hans Bagner, som mener utsettelsene nesten er verre enn en straff.

Bagner har forventet frifinnelse i en sak som har trukket i langdrag og der mange vitner har unnlatt å møte.

Maru, som har røtter i Etiopia, har sittet fengslet siden mai 2013. I 2010 ble han tiltalt for å ha smuglet utstyr til en klinikk han driver i Addis Abeba. Dette ble etter hvert lagt bort.

I 2013 het det at han hadde gjort seg skyldig i bestikkelser, men også det ble han frikjent for i mai 2017. Da dukket imidlertid terroranklagene opp.

Nå er 67-åringen tiltalt for å ha startet opptøyer og en brann i Kality-fengselet der han holdes innesperret. Dette til tross for at han lå på sykehus da brannen oppsto. Over 20 fanger omkom i brannen.

Den siste rettssaken begynte på nyåret og skulle opprinnelig vært avsluttet 26. januar.

