Demokratibevegelsen i Hongkong kom til kort i valget

Beijing-tro representanter festet dermed grepet om det lovgivende rådet. Demokratiforkjemperne klarte å vinne to av fire plasser, men har ikke nok representanter til å stanse lover som blir foreslått av den Beijing-kontrollerte regjeringen.

Suppleringsvalgene ble holdt for å fylle plassene etter en gruppe representanter som i 2016 ble utvist fra rådet etter en strid om hvorvidt det skulle avlegges en ed til Kina.

Under parolen «ett land – to systemer» lovet myndighetene i Beijing Hongkong utstrakt selvstyre og borgerrettigheter etter avtalen med Storbritannia om tilbakeføring i 1997. Demokratibevegelsen synes det er så som så med friheten og frykter at sentralregjeringen i Beijing gradvis, men ubønnhørlig øker presset.

Demokratitilhengerne har nå 26 av de 70 representantene i det lovgivende rådet. De mangler én representant på å kunne stanse større lovforslag.

De to siste ledige plassene etter bortvisningene i 2016, vil bli fylt på et senere tidspunkt, da begge er gjenstand for rettstvister.

