Canadas statsminister anklager Kina for å dumpe stål 

– Vi er svært bekymret for Kinas handlinger og dumpingen av stål og aluminium på verdensmarkedet, sa Trudeau etter at han mandag besøkte en stål- og aluminiumsfabrikk

Uttalelsen kommer etter at USA innførte toll på importert stål og aluminium, noe mange mener vil føre til en ny global handelskrig.

Canada er den største eksportøren av stål og aluminium til USA, men landet har inntil videre fått unntak fra de nye tollavgiftene som amerikanerne har innført.

Trudeau sier at Canada allerede har betydelige hindringer som gjør at billig stål og aluminium ikke blir dumpet i Canada. Han sier også at han er innstilt på å samarbeide med USA og eventuelt gjøre enda mer.

– Det er et spørsmål om global overkapasitet, og vi er veldig glade for å jobbe sammen med våre allierte og venner for å fortsette å jobbe med problemet, sier han.

