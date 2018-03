Auschwitz-bokfører Oskar Gröning er død

NTB utenriks

Gröning ble i 2015 dømt til fire års fengsel for medvirkning til drap på 300.000 mennesker i dødsleiren Auschwitz-Birkenau.

Han anket saken og søkte om å bli benådet på grunn av dårlig helse, men denne ble avvist i fjor.

Gröning meldte seg som 21-åring frivillig til tjeneste i den nazistiske elitestyrken Waffen-SS før han i 1942 begynte å jobbe i Auschwitz.

Her bokførte han verdiene som ble beslaglagt fra jøder og andre fanger. Pengene sendte han til SS-hovedkvarteret i Berlin.

Under rettssaken erkjente Gröning sin nazistiske fortid og sa at han tok et «moralsk ansvar» for holocaust.

Rundt 1,1 millioner mennesker, de aller fleste av dem europeiske jøder, ble tatt av dage i Auschwitz mellom 1940 og 1945. Under 50 SS-soldater fra Auschwitz er dømt etter krigen.

