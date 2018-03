Afghanske sikkerhetsstyrker led store tap  

NTB utenriks

Rundt 300 Taliban-opprørere deltok i angrepet i Farah-provinsen, der de natt til mandag tok kontroll over politihovedkvarteret og guvernørens kontor i distriktet.

Ifølge et medlem av provinsrådet er minst 15 medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene savnet etter angrepet.

– Det er ingen som vet om de er drept, såret eller om de har flyktet fra området, sier Farid Ahmad Bakhtawar.

Den lokale TV-stasjonen 1TV melder at minst ti politimenn, blant dem politisjefen, ble drept i Taliban-angrepet.

Fredag ble minst åtte soldater i den afghanske spesialstyrken og ti politimenn drept i et annet Taliban-angrep i Farah-provinsen, ifølge Bakhtawar

En afghansk familie ble drept da huset deres ble bombet av utenlandske fly, som ble rekvirert av de afghanske sikkerhetsstyrkene.

Taliban bekrefter at det var de som sto bak fredagens angrep og hevder at 53 «leiesoldater» ble drept. Opprørerne har også lagt ut bilder i sosiale medier av våpen de beslagla under angrepet.

