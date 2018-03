USA vil ikke stille flere betingelser før møtet med Kim

NTB utenriks

Det ene av Trumps krav er opphør i missil- og atomtesting. Det andre er at Nord-Korea ikke kritiserer USAs militærøvelser.

–Betingelsene for møtet har det blitt enighet om, og vi har ingen ytterligere betingelser. Men igjen, de kan ikke teste missiler eller atomvåpen, og de kan ikke kritisere de planlagte militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea, sier Det hvite hus' talsmann Raj Shah søndag.

Fredag ble det klart at USAs president Donald Trump skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Nyheten kom ifølge AP og flere andre amerikanske medier overraskende på Trumps stab, men i løpet av søndagen uttrykte flere i administrasjonen støtte til presidentens beslutning.

Blant dem var USAs finansminister Steven Mnuchin.

–Møtet vil gi Trump sjansen til å sette seg ned og se om han kan få til en avtale med Kim om Nord-Koreas atomvåpenprogram. Og presidenten har vært veldig tydelig på målet med samtalene, som er å bli kvitt atomvåpnene på koreahalvøya, sier han.

CIA-sjef Mike Pompeo forsvarer også presidentens møte med Kim, og understreker samtidig at møtet ikke innebærer at USA letter på sanksjonstrykket mot Nord-Korea.

–Aldri noensinne har vi hatt nordkoreanerne i en posisjon der økonomien deres er under så hardt press, der lederskapet deres er under så hardt press. La La det ikke være noen tvil: Dette er ikke noe vi kommer til å gi etter på mens disse forhandlingene pågår, sier Pompeo i et intervju med Fox News.

(©NTB)