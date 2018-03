Trump tror Nord-Korea ønsker fred

NTB utenriks

– Jeg tror det er på tide, sa Trump til folkemengden som hadde samlet seg på valgkampmøtet i Pennsylvania lørdag, for republikaneren Rick Saccone. Saccone stiller til valg i delstaten.

Han understreket også at han mener det har hjulpet at USA har vist styrke og lagt press på Nord-Korea.

Tidligere lørdag sa den amerikanske presidenten at han tror møtet med Nord-Korea vil bli en «enorm suksess».

Da Trump først nevnte Kims navn, begynte salen å bue, men Trump sa til dem at de måtte være «snille».

Trump er ikke den første presidenten til å få en invitasjon av Nord-Koreas leder, det har både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama også fått, skriver CNN. Men Trump er den første til å takke ja.

Under valgkampmøtet sa Trump også at slagordet han brukte under valgkampen ikke lenger er brukbart ettersom han har lyktes i å gjøre «Amerika storartet igjen».

– Vi kan ikke bruke det mer fordi nå har jeg gjort det. Det nye slagordet blir «Hold Amerika storartet!".

