Trump på sitt første besøk til California

Trumps forhold til solskinnsstaten på USAs vestkyst har mildt sagt vært anspent siden han ble innsatt som president, og det er kun noen få dager siden Trump-administrasjonen saksøkte California, guvernør Jerry Brown og delstatens generaladvokat Xavier Becerra.

Bakgrunnen for dette er at San Francisco-dommer William Alsup har godkjent anmodningen fra California og andre klagere om å stoppe Trump fra å oppheve den såkalte DACA-ordningen mens det pågår rettstvist om beslutningen. Ordningen sikrer 800.000 unge innvandrere oppholdstillatelse i USA.

– California beskytter farlige kriminelle i et skamløst og ulovlig angrep på systemet, sa Trump. Brown svarte med å si at Trump-administrasjonen mer eller mindre er gått til krig mot California.

Likevel sier pressesjef Sarah Huckabee Sanders at de håper det blir et positivt besøk. Trump skal blant annet møte amerikanske militærtjenestefolk, og det er ventet at han skal avslutte turen med en pengeinnsamling i Beverly Hills til valgkampen i 2020.

California har også gått til søksmål mot Trump-administrasjonen for å hindre at det bygges en mur på grensen til Mexico.

