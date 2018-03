Søndagsstengte butikker i Polen

NTB utenriks

Mange polske butikker og kjøpesentre har holdt åpent på søndager, men må fra nå av stenge dørene. Det vekker debatt.

Mange butikkarbeidere gleder seg over lukkingen og ser fram til én fridag i uka, mens andre mener at landet nå tar et steg tilbake til tiden med kommuniststyre.

Kravet om søndagsstengte butikk kom fra fagbevegelsen og fikk støtte fra de høyrenasjonalistiske Lov- og rettferdighetspartiet (PiS), som sitter med regjeringsmakten.

Den katolske kirken, som står svært sterkt i Polen, gleder seg stort over at landets butikker heretter vil holde hviledagen hellig.

Ungarn gjorde et forsøk på å innføre søndagsstengning i 2015, men måtte året etter gå tilbake på dette etter store protester og massiv kritikk.

I land som Tyskland og Østerrike er derimot de fleste butikker og kjøpesentre stengt om søndager, noe de også er i Norge.

