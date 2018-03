Pinera tatt i ed som Chiles president

NTB utenriks

68-åringen tar over vervet fra sosialisten Michelle Bachelet. Pinera, som har representert det liberalkonservative partiet Nasjonal fornyelse, vant presidentvalget i desember etter å ha lovet økonomisk vekst og å skape nye jobber.

De løftene bidro til at han med 55 prosent av stemmene slo motkandidaten Alejandro Guillier, og med kunne begynne sin andre presidentperiode.

Den første var mellom 2010 og 2014. Også da tok han over vervet fra Michelle Bachelet.

– Jeg føler at jeg nå er mer erfaren, modnere, har større forståelse for målet om å samle Chile, er åpnere for å lytte til andre, og har øyne og ører som er mer oppmerksomme, uttalte Pinera tidligere denne uka.

Han tar over en økonomi nylig fikk en opptur, som analytikerne spår at vil fortsette. De anslår at den chilenske økonomien vil vokse med i snitt 3,5 prosent per år de neste årene.

Selv innehar Sebastian Pinera verdier tilsvarende rundt 22 milliarder kroner, ifølge Forbes.

