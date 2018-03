Kinas kommunistparti kjemper mot korrupsjon

NTB utenriks

Bare de siste fem årene er drøyt 260.000 partimedlemmer satt under etterforskning for korrupsjon, og blant dem som er funnet skyldige er det 101 partitopper.

– Vi har satt kraftig press på dem som er korrupte, sa landets høyesterettsjustitiarius, Zhou Qiang, i en tale til de rundt 3.000 delegatene på folkekongressen lørdag.

President Xi Jinping innledet en nådeløs kamp mot korrupsjon da han overtok i 2012.

Blant partitoppene som er avslørt er det både ministre og provinsledere.

Kinas tidligere sikkerhetssjef Zhou Yongkang, ble dømt til livsvarig fengsel i 2015 og to år tidligere led Kommunistpartiets formann i storbyen Chongqing, Bo Xilai, samme skjebne.

Bo var spådd en lysende politisk karriere og regnet som et mulig presidentemne, og enkelte anklager Xi for forfølgelse av politiske motstandere under dekke av korrupsjonsbekjempelse.

