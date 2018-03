Elleve omkom da tyrkisk privatfly styrtet i Iran

NTB utenriks

Det bekrefter Mojtaba Khaledi, en talsperson for iranske myndigheter, overfor iranske medier.

Ifølge det tyrkiske innenriksdepartementet var det åtte passasjerer om bord. De tre siste var flyets mannskap. Statlig iransk TV meldte at flyet styrtet nær Shahr-e Kord, en by rundt 400 kilometer sør for hovedstaden Teheran.

Iranske myndigheter har oppgitt at flyet gikk opp i flammer og traff et fjell. Innbyggere i området sier flyets motorer tok fyr før flyet styrtet.

Det Basaran Holding-eide flyet var på vei til den tyrkiske storbyen Istanbul fra De forente arabiske emirater, ifølge nyhetsbyrået Fars. Iranske myndigheter jobber med å identifisere de omkomne.

