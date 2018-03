Britisk politi frykter flere kan ha fått nervegift på seg

NTB utenriks

Skripal (66) og datteren Julia (33) ble ifølge britisk politi forsøkt drept med nervegift i Salisbury sist søndag, og de to ligger fortsatt i koma på sykehuset.

Tre politimenn som kom først til benken der de to ble funnet, ble også syke. Den ene av dem er fortsatt innlagt på sykehus.

16 andre som hadde oppholdt seg i nærheten av Skripal, ble også sendt til sykehus med lettere symptomer på forgiftning.

Må vaskes

Britisk politi bekrefter at det er funnet rester av nervegift inne å den italienske restauranten Zizzi der de russiske eksspionen og datteren spiste to timer før de ble funnet, melder BBC.

Alle som var innom restauranten mens og etter at de to var der, ble søndag oppfordret til å vaske klærne de brukte og til å tørke av mobiltelefoner, vesker og andre gjenstander de hadde på seg eller med seg.

– Andre gjenstander, som smykker og briller, som ikke kan legges i vaskemaskinen eller tørkes av med våtservietter, bør håndvasket i varmt vann og såpe, og deretter skylles med kaldt vann, heter det videre i kunngjøringen fra britiske helsemyndigheter.

Spekulasjoner

Britisk politi har fastslått hvilken type nervegift som ble benyttet i attentatet, men det er ikke kjent hvor den kom fra, hvem som sto bak, hvordan Skripal og datteren ble eksponert for giften eller hva motivet var.

Britiske medier spekulerer i om Russland kan stå bak attentatet, noe Kreml avviser.

– Vesten beskylder oss for alt som går galt i verden, sa Russlands utenriksministeren, Sergej Lavrov fredag.

Britisk spion

Skripal jobbet tidligere for Russlands militære etterretningstjeneste (GRU), men ble avslørt som britisk spion i 2004 og dømt til 15 års fengsel.

Under rettssaken kom det fram at han helt siden 1995 hadde forsynt den britiske etterretningstjenesten (MI6) med hemmelig informasjon.

I 2010 ble han løslatt og utlevert til Storbritannia som ledd i en fangeutveksling, og siden har han bodd i Salisbury.

Uklart motiv

Russisk etterretning har tidligere tatt livet av avhoppere, men det er uklart hvorfor de eventuelt skulle ønske livet av Skripal.

At Skripal ble benådet av daværende president Dmitrij Medvedev og fikk reise til Storbritannia, tyder ikke på at han ble ansett å være i besittelse av hemmeligheter av betydning for Russland.

Det er ikke kjent hvordan eksagenten har livnært seg siden han flyttet til Salisbury, eller hvilke miljøer han har hatt kontakt med der.

Sperret av gravsted

Skripals kone Ludmila døde 59 år gammel i 2012, angivelig av livmorkreft.

Sønnen Alexander døde under et besøk i St. Petersburg i fjor, 43 år gammel. Dødsårsaken ble da oppgitt å være leversvikt, men det råder en viss tvil om dette.

Begge de to er gravlagt i Salisbury, og politiet har sperret av gravstedene. Ifølge britiske medier er imidlertid de to gravene ennå ikke åpnet.

(©NTB)