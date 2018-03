NTB utenriks

– Dette møtet vil ikke finne sted om vi ikke ser konkrete handlinger som viser at ord og handling stemmer overens, sa pressesjef Sarah Huckabee Sanders fredag.

Hun understreket også at mens Nord-Korea på sin side har lovet atomnedrustning, at de skal stanse atom- og missiltester og godta at USA og Sør-Korea fortsetter militærøvelsene sine, har ikke USA gitt etter på noe som helst.

Videre sa Sanders at Trump er «håpefull» om at man vil kunne gjøre ytterligere fremskritt.

(©NTB)