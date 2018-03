Trump: EU må løsne på sine handelsbarrierer for å slippe unna våre

NTB utenriks

– EU, fantastiske land som behandler USA veldig dårlig når det gjelder handel, klager på tollen på stål og aluminium, slår Trump fast i en Twittermelding lørdag kveld.

Videre forklarer han hva som må til for at EU skal få unntak fra USAs toll på stål og aluminium.

– Hvis de dropper sine grusomme barrierer og tollsatser mot amerikanske produkter, kommer vi til å droppe våre. Stort underskudd. Hvis ikke skattlegger vi biler og lignende. Rettferdig, skriver Trump.

Ingen avklaring

EUs handelskommissær Cecilia Malmström møtte tidligere lørdag USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer i Brussel for å forsøke å sikre EU et unntak fra Trumps toll.

Etter møtet uttalte Malmström at han ikke ga EU noen avklaringer rundt hvordan og hvorvidt blokka vil kunne få unntak fra USAs omstridte toll.

–Som en nær sikkerhets- og handelspartner for USA, må EU få unntak fra de kunngjorte tiltakene. Likevel ingen umiddelbar klargjøring om USAs eksakte prosedyre for unntak, så samtalene vil fortsette neste uke, skrev Malmström på Twitter.

Hun la til at samtalene med Lighthizer var «åpne og direkte».

Japan vil også unntas

Med på møtet var også Japans handelsminister Hiroshige Seko, som også håpet på et unntak fra tollen president Donald Trump innførte tidligere i uken.

– Vi har uttrykt vår bekymring. Den kan forstyrre verdens stål- og aluminiumsmarkeder, og det kan få en negativ effekt, sa Seko.

Han har foreløpig ikke sagt noe om hvorvidt Japan vil innføre mottiltak til tollen, men understreker at Japan vil forholde seg til WTO-reglementet.

– Vi skal se på effekten det får på japanske virksomheter, og deretter fatte en endelig beslutning, sa Seko.

Åpner for unntak

Trump undertegnet denne uka en ordre om å innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium.

Den formelle begrunnelsen er at USA produserer så lite stål og aluminium at det utgjør en trussel mot landets sikkerhet.

Tollen trer i kraft 23. mars og vil i utgangspunktet ramme alle land unntatt Canada og Mexico. De får utsettelse til de eventuelt går med på USAs vilkår i forhandlingene om en ny frihandelsavtale.

Andre allierte land kan også få unntak om de setter seg til forhandlingsbordet med USA, har Trump lovet.

EU vil svare

EU har sagt at de ikke har noen planer om å forhandle og har alt lagt fram en liste over amerikanske produkter som kan bli ilagt toll dersom unionen ikke får unntak for tollen på stål og aluminium.

Listen inneholder alt fra amerikanske sigaretter og bourbon til peanøttsmør, tranebær og appelsinjus.

Eller «alt du spiser til frokost», som Malmström formulerer det.

