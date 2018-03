Tre drept av krigsveteran på pleiehjem i California

NTB utenriks

De første meldingene om skyting ved Veterans Home of California i Yountville kom i 10.20-tiden fredag morgen.

I 14-tiden lokal tid opplyste politiet at det hadde funnet sted en skuddveksling ved institusjonen, som har over 1.000 beboere og er USAs største pleiehjem for krigsveteraner.

Da politiet gjennomsøkte bygningen fire timer senere, fant de tre kvinnelige ansatte som var drept. Gjerningsmannen, som er identifisert som Albert Wong, ble også funnet død.

Kastet ut

Ifølge politiet ble Wong nylig kastet ut av The Pathway Home, et av institusjonens rehabiliteringsprogram for veteraner fra USAs krigføring i Irak og Afghanistan som sliter med hodeskader og posttraumatiske stresslidelser.

Wong var iført skuddsikker vest og væpnet med automatgevær da han tok seg inn på pleiehjemmet, der han tok flere gisler. De fleste av dem ble sluppet fri, men han beholdt de tre kvinnene som senere ble funnet drept.

Avskjedsfest

48 år gamle Christine Loeber, 42 år gamle Jennifer Golick og 29 år gamle Jennifer Gonzalez jobbet alle for rehabiliteringsprogrammet Wong var kastet ut fra. Loeber var leder for programmet, mens Golick og Gonzales jobbet som behandlere.

Ektemannen til en av dem som arbeider ved institusjonen, sier til nyhetsbyrået AP at det pågikk en avskjedsfest for en ansatt da Wong angrep.

Ifølge det amerikanske forsvaret var Wong en dekorert soldat som fra mai 2010 til august 2013 tjenestegjorde i Afghanistan. Det er ikke kjent hvilke krigsskader han pådro seg der.

(©NTB)