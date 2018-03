Kronprinsesse Mette-Marit fremmet norsk likestillingskampanje i New York

NTB utenriks

Målet med arrangementet var å synliggjøre hvordan ny teknologi kan bidra til å sikre finansiell inkludering og økonomisk selvstendighet for kvinner, og hvordan man kan få flere til å investere i kvinnelige gründere.

Under åpningstalen hadde kronprinsessen på seg en t-skjorte med skriften «Girl, you got this!». Skjorta er designet av håndballspiller Nora Mørk for Tise og er en del av en kampanje med en bærekraftig kleskolleksjon som skal fremme og spre bevissthet rundt likestilling. Overskuddet fra denne kolleksjonen går til FNs kamp mot vold mot kvinner og barn.

En rekke andre norske kvinnelige kjendiser er med og fronter denne kampanjen, som popartisten Astrid S., skuespiller Ulrikke Falch, bloggeren Kristin Gjelsvik og skuespiller, programleder og forfatter Jenny Skavlan.

Hver av kvinnene har fått sitt eget uttrykk på T-skjortene sine.

