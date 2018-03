NTB utenriks

De to lederne er enige om å fortsette å legge maksimalt press på Nord-Korea, fram til landet tar konkrete steg i retning atomnedrustning, opplyste Abe fredag morgen.

Kunngjøringen kom kort tid etter at det ble klart at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har invitert Trump til samtaler og at de to tar sikte på å møtes innen mai. Abe sier han er positiv til et slikt møte:

– Jeg setter stor pris på at Nord-Korea har endret kurs og vil inngå samtaler om atomnedrustning.

