Forsiktig optimisme og skepsis foran historisk Korea-møte

NTB utenriks

– En positiv utvikling, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

At Nord-Korea ifølge meldingene også er villige til å diskutere prøvestans og atomnedrustning, er oppmuntrende, mener EU.

– Dersom dette blir bekreftet, kan det danne grunnlag for en framforhandlet løsning, sier Mogherini.

Glimt av håp

Tysklands statsminister Angela Merkel gleder seg også over nyheten om det varslede møtet mellom Trump og Kim og kaller det «et glimt av håp».

– Arbeid gjenstår, men det vil selvsagt være fantastisk om vi oppnår avspenning. Spenningen som er knyttet til de nordkoreanske atomvåpnene, bekymrer oss alle, sa Merkel fredag.

Russland mener at det vil være «et steg i riktig retning» dersom Trump og Kim møtes, og Kina kaller nyheten «et positivt signal fra USA og Nord-Korea».

Kinas president Xi Jinping snakket fredag med Trump og oppfordret ham til å innlede samtaler med Nord-Korea så raskt som mulig, melder nyhetsbyrået Xinhua.

Historisk milepæl

Sør-Koreas president Moon Jae-in kaller det varslede møtet «en historisk milepæl» for fred på Koreahalvøya.

– Dersom president Trump og formann Kim møtes i etterkant av et koreansk toppmøte, kan spørsmålet om total atomnedrustning på Koreahalvøya for alvor komme på riktig spor, sier Moon.

Japan gleder seg også over nyheten om det varslede møtet, «så sant premisset for møtet er atomnedrustning».

En talsmann for den japanske regjeringen understreker samtidig at det diplomatiske presset mot ledelsen i Pyongyang inntil videre må opprettholdes.

Skepsis

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også forsiktig optimist, men understreker at det er langt fram.

– Samtidig som det er grunn til forsiktig optimisme, er det viktig å understreke at utfordringene består. Situasjonen på Koreahalvøya, med Nord-Koreas atomvåpenprogram og utviklingen av interkontinentale missiler er en trussel mot fred og stabilitet, mener Søreide.

Flere eksperter er skeptiske og mener Nord-Koreas leder Kim Jong-un har størst grunn til å glede seg over at Trump vil møte ham.

– Det gir ham i grunn samme status som USAs president, og det styrker hans forsøk på å få Nord-Korea anerkjent som en de facto atommakt, sier Evan Medeiros, en tidligere Asia-rådgiver for president Barack Obama som nå er tilknyttet tankesmia Eurasia Group.

Leder ikke til nedrustning

– Dette kommer ikke til å lede til atomnedrustning i Nord-Korea, det vil styrke legitimiteten til Kims regime, gi ham mer tid til å utvikle sitt atomvåpenarsenal og gjøre ham bedre i stand til å få lettet sanksjonene, sier han.

Thomas Galasz Nielsen ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark er også skeptisk og kaller møtet et gedigent PR-stunt for den nordkoreanske regjeringen.

– Atomprogrammet har sikret dem akkurat det de ville. Det har gitt dem sikkerhet, og det har fått USA til forhandlingsbordet, sier han.

Seier for Kim

Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of Strategic Studies ser også på det varslede Trump-møtet som en stor seier for Kim Jong-un.

Han viser til at Nord-Korea i over 20 år har forsøkt å få i stand et møte med USAs president, uten å lykkes.

– Kim har ikke invitert Trump for å gi fra seg Nord-Koreas våpen. Kim har invitert Trump for å demonstrere at investeringen i atomvåpen og missilkapasitet har tvunget USA til å behandle ham som en jevnbyrdig, sier Lewis.

