Duket for historisk møte mellom Kim og Trump 

Det er ventet at partene vil møtes innen mai, kunngjorde lederen for den sørkoreanske delegasjonen i USA, Chung Eui-yong, på en pressekonferanse torsdag kveld. Møtet vil bli det første av sitt slag mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president.

– Presidenten vil takke ja til invitasjonen og møte Kim Jong-un. Tid og sted for møtet gjenstår å fastsette, bekreftet pressesjef Sarah Huckabee Sanders etter kunngjøringen.

Den sørkoreansk delegasjonen ankom USA torsdag for å informere Trump om deres nylige med Nord-Korea nylig og overbringe invitasjonen.

Forpliktet til nedrustning

– Jeg sa til Trump at Kim Jong-un i møtet vårt sa han er forpliktet til atomnedrustning, og at han har lovet å la være å gjennomføre prøveoppskytninger av atommissiler, sa Chung.

Ifølge utsendingen har Nord-Korea også forståelse for at de felles militærøvelsene til Sør-Korea og USA er nødt til å fortsette.

– Sør-Korea, USA, Japan og våre mange allierte i verden slutter fortsatt helhjertet opp om fullstendig nedrustning på Koreahalvøya. Sammen med president Trump er vi optimistiske med tanke på å fortsette med den diplomatiske prosessen for å se på muligheten for en fredelig løsning, sa Chung.

Sanksjonene fortsetter

Chung understreket også at verken Sør-Korea eller USA vil gjenta feil gjort i fortiden og at de vil fortsette å legge press på Nord-Korea til ord og handling stemmer overens. Også dette ble bekreftet av Sanders, som sa USA vil fortsette å legge press på Nord-Korea og opprettholde alle sanksjoner, i hvert fall fram til et møte finner sted.

– USA endrer ikke posisjon før vi ser at det blir tatt troverdige, verifiserbare og konkrete skritt mot atomnedrustning, sa visepresident Mike Pence etter pressekonferansen.

Trump overrasket staben

Det var Trump som først opplyste at Sør-Korea ville komme med en viktig kunngjøring. På spørsmål fra ABC om kunngjøringen ville handle om samtaler med Nord-Korea, svarte presidenten at det var nesten større enn som så.

– Forhåpentligvis vil dere gi meg æren for det, sa Trump.

Ifølge kilder CNN har snakket med hadde ikke presidenten informert sine ansatte om kunngjøringen på forhånd, og de fleste ble tatt på sengen da det ble klart at han skal møte den nordkoreanske lederen.

– Dette var ikke planlagt. Dette var hans eget opplegg, sier en ansatt i administrasjonen til kanalen.

