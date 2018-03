Børsoppgang etter Nord-Korea-nyhet og sterke jobbtall fra USA

NTB utenriks

Den teknologitunge amerikanske Nasdaq-indeksen steg med hele 1,8 prosent til ny rekordnotering på 7.560,81 poeng. Dow Jones klatret også 1,8 prosent og endte på 25.335,74 poeng, mens S&P 500 steg med 1,7 prosent til 2.786,57 poeng.

Aksjekursene steg kraftig etter at det amerikanske arbeidsdepartementet leverte en solid rapport fredag. 313.000 nye jobber i februar er langt over analytikernes forventninger, og arbeidsledigheten holder seg på 4,1 prosent.

De viktigste europeiske børsene i London, Frankfurt og Paris tok alle helg med en oppgang på mellom 0,1 og 0,4 prosent. Tidligere fredag reagerte de asiatiske markedene positivt med oppgang på børsene både i Hongkong, Shanghai, Tokyo og Seoul.

Børsoppgangen forklares med nyheten om at USA og Nord-Korea vil snakke sammen.

– Dette er en stor sak. Det er ikke tvil om at dette er en positiv utvikling, sier Ian Bremmer, som leder rådgivningsselskapet Eurasia Group i New York, til Bloomberg.

– Men det er også en mulighet for at ting kan gå galt, at Trump kan bli satt i forlegenhet ved å gå med på noe som Kim ender opp med å trekke seg fra, sier Bremmer.

