Sandberg vil ha ny fiskerikommisjon etter brexit 

Fiskeriministeren har denne uka vært på besøk i Skottland. Der har han diskutert brexit med både fiskeriorganisasjoner og politikere på skotsk side.

Når skilsmissen er et faktum, mener Sandberg det bør opprettes en felles fiskerikommisjon der Norge, EU og Storbritannia alle er med i forhandlingene.

– Vi går fra to til tre parter. Da er det helt naturlig at vi setter ned en slik kommisjon, sier han.

I dag forhandler Norge kun med EU, ettersom Storbritannia er underlagt EUs felles fiskeripolitikk.

Den politiske dragkampen mellom EU og Storbritannia vil Sandberg helst ikke blande seg for mye inn i. Men fiskeriministeren biter seg merke i at fiskeri blir mer og mer framtredende i diskusjonene om brexit.

– Det blir nok en spiss debatt, spår han.

Storbritannias statsminister Theresa May har sagt at hun ønsker en fordeling av fiskekvoter etter skilsmissen som er «mer rettferdig» for britiske fiskere. Med det mener hun etter alle solemerker at Storbritannia skal beholde mer av fisken selv.

Men verken EU eller Storbritannia har tatt til orde for å stenge farvannene helt.

