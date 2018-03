Polens president beklager jødeforfølgelsene i 1968

NTB utenriks

– Dagens frie og uavhengige Polen, min generasjon, er ikke ansvarlig og trenger ikke å be om unnskyldning, sa Duda på 50-årsmarkeringen for den antisemittiske kampanjen som fikk 12-13.000 jøder til å forlate landet.

– Men til de som ble drevet ut den gang, ønsker jeg å be om tilgivelse for at republikken, polakkene og datidas Polen utførte slike skammelige handlinger, sa presidenten videre.

Studentopprøret mot det Moskva-støttede kommunistregimet i 1968 var en protest mot sensur og for akademisk frihet, men demonstrasjonene ble brutalt slått ned på av regimet.

Utnyttet

Rivaliserende fraksjoner i kommunistpartiet utnyttet uroen og krisen toppet seg da jødene ble kastet ut av partiet og av Polen. Jøder mistet jobbene sine, og mange ble tvunget til å oppgi alle sine eiendommer, sitt polske statsborgerskap og til å forlate landet.

Blant dem om ble tvunget i eksil var holocaustoverlevende og fremtredende intellektuelle, som sosiologen Zygmunt Bauman og filosofen Bronislaw Baczko.

– Gjennom mine lepper ber Polen om tilgivelse, vi ber dem om å være villige til å glemme, å være villige til å godta at Polen beklager sterkt at de ikke er i Polen i dag, sa Duda i den følelsesladde talen på Warszawa-universitetet torsdag.

«Hykler»

Shevah Weiss, tidligere president i Israels nasjonalforsamling, godtar unnskyldningen og gir Duda applaus.

– Det er en veldig viktig tale, sier han.

En gruppe polske opposisjonelle, mange av dem med hvite roser som protestsymbol, kom med tilrop som «hykler» og «skam» til presidenten.

Duda tilhører Lov- og rettferdighetspartiet (PiS), som med sin nasjonalistiske politikk ifølge kritikerne oppmuntrer til fremmedhat. Regjeringen har dessuten havnet i en heftig ordkrig med Israel på grunn av en ny lov som gjør det straffbart å tilskrive Polen skyld i nazistenes forbrytelser.

