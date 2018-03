Madsen om Walls død: – En veldig stygg historie

NTB utenriks

Madsen er tiltalt for mishandling og drap på den svenske journalisten Kim Wall. Torsdag ettermiddag fikk han komme til orde i rettssalen. Han gjentok at han nekter skyld for forsettlig drap.

Aktor Jakob Buch-Jepsen ville vite hvorfor Madsen har endret forklaring overfor politiet så mange ganger.

– Det er en veldig, veldig stygg historie som jeg ikke hadde lyst til å dele. Jeg har ikke lyst til å dele hvordan hun omkom. Jeg visste at hun var død, det eneste jeg hadde lyst til var at det sa «en-to-tre-bang» og så var hun ikke mer, svarte Madsen.

Han hevder videre at han har endret forklaring av hensyn til Walls pårørende.

– Jeg vil gjerne skåne verden og hennes familie for det forferdelige som er skjedd, sier han.

Ulike forklaringer

Madsen hevdet i avhør at Wall fikk en luke i hodet, men endret senere forklaring og sa hun døde av kullosforgiftning.

– Jeg holder fast ved en forklaring, inntil det på grunn av deres etterforskning er kommet dit at jeg skifter forklaring, forklarer Madsen.

– Handler ikke om meg

Han sier at han er blitt nødt til å endre forklaring ettersom det blir gjort funn som gjør det umulig å skjule for de pårørende hvordan hun døde.

– Det handler ikke om meg, men jeg ville ikke at det kom fram hva som hadde skjedd med Kim, sier Madsen ifølge den danske nettavisen BT.

Han sier også at han fornektet det som skjedde like etter at han ble reddet. Han sier det «ikke finnes noe verre» enn å seile ut med ubåten med to om bord og ikke komme hjem «med hele besetningen». Når han blir reddet vet han ikke hva han skal gjøre, forklarer han.

– Jeg vet bare at Kim omkom på Nautilus, sier han.

(©NTB)