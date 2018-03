Britisk minister: Frekt og hensynsløst angrep mot russisk eksspion

NTB utenriks

Sergej Skripal (66) og datteren Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury sørvest i England søndag. Begge kjemper nå for livet på sykehus. Tilstanden er også alvorlig for politimannen som kom først til åstedet, men han er bedre enn de to andre, og torsdag var han kommet til bevissthet, opplyser politiet i Wiltshire til BBC.

– Dette var drapsforsøk på den mest grusomme og offentlige måten, sa innenriksminister Amber Rudd i Underhuset torsdag.

Hun sa også at Storbritannia vil reagere på en hard og passende måte når det blir klart hvem som er ansvarlig.

Tidligere har hun bekreftet at de to ble forgiftet av en svært sjelden nervegift. Stoffet er undersøkt og identifisert av eksperter, men politiet vil ennå ikke gå ut med hva slags nervegift det er snakk om.

En kilde opplyser til BBC at kjemikaliet trolig er mer sjeldent enn saringassen som er blitt brukt i Syria og i et angrep mot T-banen i Tokyo i 1995. Det skal heller ikke være snakk om nervegiften VX, som ble brukt til å drepe halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un på flyplassen i Malaysia.

På pub og restaurant

Politiet jobber nå for å finne ut hvordan de to er blitt utsatt for nervegiften. Mange timers opptak fra overvåkingskameraer blir analysert for å avdekke hvor Skripal og datteren befant seg før de ble syke.

Hundrevis av etterforskere jobber «døgnet rundt» for å lage en tidslinje over hvor de befant seg. De tror at Skripal og datteren hadde vært flere timer i Salisbury sentrum før de ble funnet på benken.

Ifølge opplysninger som allerede har kommet fram, spiste de to lunsj på en pizzarestaurant og besøkte en pub.

Et ikke navngitt øyenvitne som var på puben, har uttalt til BBC at Skripal framsto som ustabil og på et tidspunkt ropte høyt.

Ifølge The Times undersøker politiet hvorvidt datteren Julia, som hadde med seg «gaver fra venner» da hun kom fra Moskva i forrige uke, kan ha brakt nervegiften til landet uten å vite det.

Kone og sønn døde

Avisen har tidligere meldt at etterforskere også vil undersøke dødsfallene til Skripals kone og sønn. Kina døde av kreft i 2012, mens hans 44 år gamle sønn døde i St. Petersburg i fjor, angivelig som følge av leverproblemer.

The Times siterte torsdag en regjeringskilde som opplyser at situasjonen er spesielt alvorlig for 66 år gamle Skripal.

– Følelsen er at han ikke kommer til å klare seg. Jeg tror det går bedre med Julia. De håper at hun skal komme seg gjennom det, sier han.

