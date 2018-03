25 journalister dømt til fengsel i Tyrkia

NTB utenriks

23 av journalistene ble funnet skyldige i å ha tilhørt det myndighetene omtaler som en terroristgruppe, mens to ble funnet skyldige i mindre alvorlige forhold, melder nyhetsbyrået Dogan.

Fethullah Gülen har levd i eksil i USA siden 1999, men anklages av tyrkiske myndigheter for å ha stått bak kuppforsøket i Tyrkia i juli 2016. Gülen avviser dette.

Mange av de dømte journalistene arbeidet for avisa Zaman, mens andre var ansatt i tidsskriftet Aksiyon og nettavisen Rotahaber, medier myndighetene anklager for å støtte Gülen.

Ti av journalistene fikk sju og et halvt år bak murene, blant dem den tidligere redaktøren i Rotahaber, presseveteranen Unal Tanik.

13 andre ble dømt til seks år og tre måneders fengsel, mens to fikk henholdsvis tre år og en måned og to år og en måned.

Flere titall andre journalister er også fengslet i Tyrkia, noen anklaget for å støtte Gülen, andre for å støtte kurdernes rettigheter og noen for å ha kritisert president Recep Tayyip Erdogan.

I februar ble tre ledende journalister, Nazli Ilicak og brødrene Mehmet og Ahmet Altan, dømt til livsvarig fengsel for å ha bånd til Gülen og hans bevegelse.

17 andre tyrkiske journalister fra opposisjonsavisen Cumhuriyet står også for retten, tiltalt for å støtte det myndighetene omtaler som terroristgrupper. Blant dem er gravejournalisten Ahmet Sik, som tidligere har skrevet en kritisk bok om Gülen-bevegelsen.

Rettssaken mot de 17 blir gjenopptatt fredag.

(©NTB)