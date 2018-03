Velgerne går til urnene i Sierra Leone

NTB utenriks

Onsdag går innbyggerne i Sierra Leone til urnene for å stemme i den første runden av presidentvalget. Det skal også velges ny nasjonalforsamling.

Totalt 14 menn og to kvinner kjemper om å ta over som president etter Ernest Bai Koroma, som har sittet i to femårsperioder og etter grunnloven ikke kan stille til valg på nytt.

Forhåndsfavorittene til presidentvalget er Bai Koromas partifelle i regjeringspartiet APC, Samura Kamara (67), og Julius Maada Bio (53) fra det største opposisjonspartiet SLPP.

Kamara har lovet kontinuitet og å bedre landets hardt prøvede økonomi, mens Bio har gått til valg på å få slutt på korrupsjon og å tilby gratis utdanning.

Drøyt 3 millioner sierraleonere kan stemme under presidentvalget. Valget vil trolig gå til en andre runde fordi det er lite sannsynlig at én kandidat vil få de 55 prosentene av stemmene som kreves for å vinne valget i første runde. Den andre runden, hvor valget står mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde, vil trolig bli holdt innen to uker etter at resultatet av den første runden blir annonsert.

