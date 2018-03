Trumps økonomiske rådgiver sier opp

NTB utenriks

– Det har vært en ære å tjene landet mitt og jobbe for å fremme økonomisk politikk som er fordelaktig for det amerikanske folket, heter det i en uttalelse fra Cohn.

På tross av uenighetene dem imellom roser Trump Cohn og sier han har gjort en utmerket jobb.

Oppsigelsen kommer dagen etter at det ble kjent at Cohn innkalte en rekke toppledere i amerikanske selskaper som er avhengige av stål og aluminium, til et møte med Trump torsdag. Dette var Cohns siste forsøk på å hindre Trump i å gjennomføre det omstridte tollforslaget.

Blandet mottakelse

Cohns initiativ ble kjent kort tid etter at Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, tok avstand fra Trumps tollbeslutning.

– Vi er ekstremt bekymret for konsekvensene av en handelskrig, og vi oppfordrer Det hvite hus til ikke å gå videre med denne planen, het det i en uttalelse fra Ryan mandag.

Også forsvarsminister Jim Mattis har advart Trump mot å straffe land som USA er alliert med. Samtidig hylles forslaget av fagforeningsledere og demokrater i delstatene som tilhører det såkalte rustbeltet.

– Liker konflikt

Tidligere samme dag ble presidenten møtt med kritikk om at han sliter med å fylle posisjonene i Det hvite hus, noe han selv mener ikke er tilfelle.

– Mange, mange folk vil ha hver eneste jobb. Alle vil jobbe i Det hvite hus, sa han på en pressekonferanse med den svenske statsministeren Stefan Löfven.

Men han erkjente at han ikke er en lett sjef å ha og at han liker å se sine ansatte krangle om politikk:

– Jeg liker konflikt.

(©NTB)