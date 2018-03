Rudd: Viktig å holde hodet kaldt i etterforskning av syk eksspion

NTB utenriks

– Vi må holde hodet kaldt og gjøre det vi kan for å samle inn alle bevis. Vi må forsikre oss om at vi ikke reagerer på rykter, men at vi handler ut fra bevis som samles inn. Deretter må vi finne ut hva vi skal gjøre videre, sa Storbritannias innenriksminister Amber Rudd etter å ha ledet et møte i regjeringens krisekomité Cobra onsdag.

Der ble regjeringsmedlemmer orientert av politiet om etterforskningen i saken etter at 66 år gamle Sergej Skripal og hans 33 år gamle datter Julia Skripal ble funnet bevisstløse på en benk utenfor et kjøpesenter i Salisbury søndag ettermiddag.

De to er innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk.

– Vi vet nå mer om dette stoffet, men vi må la politiet fortsette sitt arbeid, sa Rudd, som varslet at politiet selv skal legge fram flere opplysninger senere onsdag.

Spekulasjoner

Politiet understreker at det er viktig å ha et åpent sinn om hva som kan ha skjedd, og uttaler at det ikke har noen hensikt å spekulere rundt mulige scenarioer. Rudd sa etter onsdagens møte at det dreier seg om en «grusom hendelse» der man antar at de to er blitt forgiftet av et ukjent stoff, og at etterforskningen er ventet å bli langvarig.

Men utenriksminister Boris Johnson har allerede indirekte pekt på Russland. Johnson varslet tirsdag kraftfullt svar dersom en utenlandsk statsmakt kan knyttes til forgiftningen, og han sa at saken ligner på Aleksandr Litvinenko-saken fra 2006. Litvinenko var en russisk spion som døde etter å ha drukket radioaktiv te, et dødsfall som en britisk dommer i en rapport mente var beordret av president Vladimir Putin.

BBC melder at stoffet som kan ha gjort eksspionen og hans datter syk i Salisbury søndag, så langt ikke er identifisert, og en politikilde opplyser at Skripal og datteren behandles for «symptomer og ikke årsaker».

Kanalen melder også at to politibetjenter som var på funnstedet, ble behandlet på sykehus med symptomer som kløende øyne og tung pust, før de ble utskrevet. En tredje person som tilhører nødetatene er fortsatt på sykehus.

Russland avviser

Den russiske ambassaden i London avviste tirsdag koblinger mellom den russiske stat og saken, og mener britiske medier har gitt inntrykk av at dette var en planlagt handling utført av russiske myndigheter. Putins talsmann Dmitrij Peskov sa samme dag at Russland er ukjent med omstendighetene og at landet tilbyr seg å samarbeide hvis britisk politi ber om bistand.

Utenriksminister Boris Johnson sa senere på dagen i Parlamentet at Storbritannia vil slå kraftfullt tilbake dersom det skulle vise seg at de to er blitt forgiftet og at en utenlandsk statsmakt står bak.

Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, fulgte onsdag opp ved å slå tilbake.

– Det som skjedde med Skripal har umiddelbart blitt brukt for å fyre opp under den antirussiske kampanjen i vestlige medier. Anklagene har til hensikt å forverre forholdet mellom Storbritannia og Russland, sa hun.

(©NTB)