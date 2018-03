Resultatløst Syria-møte i Sikkerhetsrådet

NTB utenriks

Etter et tre timer langt hastemøte bak lukkede dører understreket flere av Sikkerhetsrådets medlemmer behovet for en snarlig våpenhvile i Syria. Noen felles uttalelse kom ikke, ei heller konkrete forslag til hvordan man skal få slutt på krigen i landet.

Ifølge Nederlands FN-ambassadør Karel van Oosterom, som for tiden har det roterende formannsvervet i Sikkerhetsrådet, ga medlemmene uttrykk for bekymring over den humanitære situasjonen i Syria og gjentok sitt krav om at rådets resolusjon om våpenhvile blir fulgt opp.

Evakuering av opprørere

FNs spesialutsending Staffan de Mistura orienterte rådets medlemmer via video og sa seg villig til å forsøke å forhandle fram en avtale med Russland om evakuering av opprørere fra Øst-Ghouta.

850 mennesker skal være drept i den opprørskontrollerte enklaven siden syriske regjeringsstyrker og deres allierte gikk til angrep 18. februar.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hadde regjeringsstyrkene onsdag tatt kontroll over halvparten av Øst-Ghouta, og ifølge FN-diplomater var det bred støtte i Sikkerhetsrådet til de Misturas forslag.

Etterleves ikke

Resolusjonen med krav om en 30 dager lang våpenhvile i Syria, som ble vedtatt av Sikkerhetsrådet 24. februar, kom i stand etter initiativ fra Sverige og Kuwait.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog medga onsdag at lite tyder på at den vil bli etterlevd.

– Det er ytterst lite som tyder på at syriske myndigheter vil etterleve resolusjonen. Anstrengelsene så langt har vært fullstendig mangelfulle, sa Skoog på vei inn til onsdagens møte.

