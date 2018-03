Kvinner i EU tjener langt mindre enn menn i samme stilling

NTB utenriks

På verdensbasis tjener kvinner hele 23 prosent mindre enn menn i samme stilling. Med dagens fart i likestillingsarbeidet vil det ta 70 år å lukke lønnsgapet, konstaterer den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Kjønnsforskjellen i Europa er så vidt mindre enn i USA, der den er 20 prosent i kvinnenes disfavør. Innenfor EU er gapet spesielt høyt i Tyskland og Storbritannia med 21 prosent.

I Frankrike er forskjellen 14 prosent, mens den i Italia og Romania er overraskende lav med 5 prosent.

Overgrepskultur

Statistikken fra Eurostat blir sluppet dagen før markeringen av den 40. internasjonale kvinnedagen. Det siste året har vært preget av kvinneopprøret mot trakassering og sexovergrep, først i filmbransjen, senere i mange yrker.

Metoo-kampanjen har satt søkelys mot en mannlig overgrepskultur som har pågått mer eller mindre i det skjulte, og som ingen har stått opp imot på en organisert måte.

Vold og undertrykkelse

Men veien til likestilling og frihet mot overgrep er lang. Kvinner i mange land opplever daglig vold og undertrykkelse uten mulighet til å kunne påvirke sin egen situasjon gjennom aksjoner og medieoppmerksomhet.

EU-kommisjonen forsikrer at arbeidet for likestilling har høy prioritet. Tirsdag undertegnet 15 av kommisjonenes 28 medlemmer en erklæring om at likestilling er en nøkkelverdi i EU.

I februar 2018 viste statistikken at 36 prosent av de ledende stillingene i kommisjonen var besatt av kvinner. Kommisjonsleder Jean-Claude Juncker har sagt at han vil øke andel til 40 prosent innen han går av i oktober 2019.

(©NTB)