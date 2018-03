FN-topp: Syrias regime planlegger ny apokalypse

NTB utenriks

– En ny apokalypse iscenesatt av det syriske regimet og dets utenlandske allierte vil komme etter den forferdelige krisen som utspiller seg i Øst-Ghouta, sier FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein i årsrapporten fra FNs menneskerettighetsråd, som ble lagt fram onsdag.

Han advarer Syrias befolkning om at det neste marerittet kan være nært forestående, og sier at regimets framferd i den opprørskontrollerte enklaven er «uten juridisk og moralsk bærekraft».

– Denne måneden er det Øst-Ghouta, som med generalsekretærens ord er et helvete på jord. Neste måned og måneden deretter vil folk stå overfor en apokalypse et annet sted – en apokalypse som er villet og planlagt, og som blir gjennomført av personer fra regjeringen, tilsynelatende med full støtte fra noen av dens utenlandske støttespillere, sier Zeid.

Krever rettsoppgjør

– Det haster med å snu denne katastrofale trenden og bringe Syria inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC), fastslår FN-toppen.

Onsdag kom det meldinger om at regimet har sendt flere hundre militssoldater til frontlinjen i Øst-Ghouta.

– Minst 700 afghanske, palestinske og syriske militssoldater kom fra Aleppo og ble sendt til Ghouta sent tirsdag kveld, sier Rami Abdulrahman, lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det blir også meldt at Assad-lojale styrker står i utkanten av flere byer, deriblant Misraba, Beit Sawa, Jisreen og Hammuriyeh.

Zeid mener Syria er i ferd med å gå inn i en ny grusom periode, og viser til at volden er på vei opp både i Idlib-provinsen i nordvest og i den kurdiskkontrollerte Afrin-enklaven i nord, der tyrkiske styrker har iverksatt en større offensiv.

– Når du er rede til å drepe ditt eget folk så lett, er det også lett å lyve. Påstandene fra Syrias regjering om at den gjør alt for å beskytte sivilbefolkningen, er rett og slett meningsløs, sier Zeid.

Med russisk hjelp

Offensiven mot Øst-Ghouta, et distrikt like utenfor Damaskus der det bor nær 400.000 mennesker, støttes av Russland. Området har vært beleiret siden 2013, og 18. februar innledet regimet en offensiv med sikte på å ta tilbake kontrollen over distriktet.

Så langt har styrkene inntatt over 40 prosent av området, som består av en rekke mindre byer og landbruksområder.

Over 800 sivile er i løpet av drøyt to uker blitt drept i angrep mot Øst-Ghouta, ifølge SOHR.

Hjelpearbeiderne rapporterer om en desperat situasjon, preget av sult og mangel på medisiner. Folk lever under bakken for å skjerme seg mot bombeangrep.

Våpenhvilen som FNs sikkerhetsråd vedtok 24. februar har ikke blitt overholdt.

(©NTB)