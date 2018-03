EUs president åpner for handelsavtale, men ikke mer 

NTB utenriks

EU-presidenten presenterte onsdag et utkast til retningslinjer for handelssamtalene som nå skal settes i gang med britene.

Han påpeker at Storbritannias statsminister Theresa May allerede har trukket opp flere røde linjer, som at britene skal ut av det indre marked og ut av tollunionen, og at de ikke vil godta at EU-domstolen får jurisdiksjon på britisk jord.

– Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at en frihandelsavtale er eneste modell som gjenstår, sier Tusk.

Han sier han håper den vil bli ambisiøs og avansert.

– Men det vil fortsatt bare være en handelsavtale.

Når det gjelder varehandel, er Tusks forslag en avtale som dekker alle sektorer, og som sikrer nulltoll.

Han foreslår at EU og Storbritannia også starter samtaler om fiskeri og om handel med tjenester.

– Men denne positive tilnærmingen endrer ikke det faktum at vi vil drive fra hverandre på grunn av brexit. Dette vil faktisk bli den første frihandelsavtalen i historien som løsner på de økonomiske båndene i stedet for å styrke dem, sier Tusk.

– Avtalen vil ikke gjøre handelen mellom Storbritannia og EU friksjonsfri eller smidigere. Den vil føre til mer komplisert og dyrere handel enn i dag, for oss alle. Det er essensen i brexit, sier han.

(©NTB)