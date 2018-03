EU klar til handelskrig med Trump

NTB utenriks

Alle vil tape, advarer EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

Hun er likevel tydelig på at EU er nødt til å slå tilbake hvis president Trump går videre med de omstridte planene om å innføre en ny importtoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

– Vi har ingen intensjon om å eskalere, men vi kan ikke bare sitte stille heller når europeisk økonomi rammes av noe så omfattende, sier Malmstrøm.

– Et slikt skritt vil skade EU og sette tusenvis av europeiske arbeidsplasser i fare. Derfor krever det et fast og proporsjonalt svar, sier hun.

Har listen klar

EU-kommisjonen var onsdag samlet til sitt ukentlige møte i Brussel. Der diskuterte kommissærene hva neste skritt skal være.

EU har allerede en liste klar. Den inneholder en lang rekke stålprodukter, jordbruksprodukter og andre produkter fra USA som kan bli ilagt toll hvis Trump går videre med planene.

Listen inneholder så forskjellige produkter som vaskekummer av stål, yachter, seilbåter, motorsykler, T-skjorter, jeans, sengetøy, leppestift, bourbon, peanøttsmør, tranebær og appelsinjus.

Ifølge Politico er det samlet sett snakk om import til en verdi av 2,8 milliarder euro, tilsvarende omtrent 27 milliarder kroner.

Lover balanse

EUs liste dekker et langt bredere spekter av produkter enn Trumps toll på stål og aluminium, men Malmström avviser at EU er i ferd med å trappe opp konflikten.

Ifølge henne er målet tvert imot å balansere ut. EU har beregnet de økonomiske konsekvensene av tollen Trump har foreslått, og så designet sin egen liste for å ramme USA med tilsvarende kraft.

Malmström argumenterer med at slike mottiltak er tillat innenfor regelverket som gjelder i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Trump har på sin side allerede truet med å slå tilbake med toll på biler som importeres fra EU.

Skal opp på EU-toppmøtet

I forrige uke skrev Trump på Twitter at handelskrig er en god ting, og at slike kriger er «lette å vinne».

EUs president Donald Tusk mener det stikk motsatte er sannheten. Han mener det er fare for en alvorlig global handelskonflikt. Av den grunn varsler han nå en ekstraordinær diskusjon om saken på det kommende EU-toppmøtet i Brussel om to uker.

Trump har formelt begrunnet importtollen med hensynet til nasjonal sikkerhet. Det avviser Malmström som bløff.

Hun er overbevist om at tollen i virkeligheten er økonomisk begrunnet.

– Vi kan ikke se hvordan EU og venner og allierte i NATO skal kunne utgjøre noen trussel mot USAs sikkerhet. Vi mener den antakelsen er dypt urettferdig, sier Malmström.

Håper Trump vil snu

Handelskommissæren mener det fortsatt er håp om at Trump kan snu og avblåse tollkrigen – eller at han i det minste kan gjøre et unntak for EU.

Hun bemerker at planene også har møtt sterk motstand i USA.

– Så jeg vet ikke om dette faktisk vil skje eller ikke. Jeg vet at det er et valgløfte fra presidentens side, og de siste dagene har han sagt veldig kraftfullt at han vil gjøre det. Men jeg vil ikke spekulere. Jeg håper virkelig at det ikke skjer, for en handelskrig har ingen vinnere, sier Malmström.

– Men hvis det skjer, vil vi måtte ta skritt for å beskytte europeiske arbeidsplasser, sier hun.

