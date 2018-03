Bangladeshisk minister tviler på at rohingya-flyktninger kan vende tilbake til Myanmar

NTB utenriks

Rundt 750.000 rohingya-muslimer har siden august i fjor flyktet fra Myanmar over grensa til Bangladesh etter at militæret iverksatte en massiv offensiv i delstaten Rakhine.

I november i fjor signerte myndighetene i Bangladesh og Myanmar en avtale om å returnere flyktningene. Etter planen skulle returene begynne i januar, men nå sier Bangladesh' finansminister, Abul Maal Abdul Muhith, at han tviler på at rohingyaene noensinne vil kunne bli sendt tilbake til sitt hjemland.

Frykter straff

– Det er nærliggende å tro at svært få vil returnere til Myanmar. Grunnen til det er for det første at Myanmar kun vil ta imot noen få, og for det andre at flyktningene ikke vil returnere dersom de frykter å bli straffeforfulgt, sa Muhith til pressen tirsdag.

Myanmar er det tidligere navnet på republikken som i dag blir kalt Myanmar.

Myanmars innenriksminister sa i midten av februar at landet er klart til å ta imot flyktningene.

I dag lever rohingyaene i store leirer langs grensen til Myanmar. Fremdeles kommer flere hundre flyktninger over grensen hver uke.

– Sultes ut

Tirsdag denne uken sa FNs visegeneralsekretær for menneskerettigheter, Andrew Gilmour, at den etniske rensingen av rohingyaene i Myanmar fortsatt pågår.

– Voldens karakter er endret fra fjorårets vanvittige blodbad og massevoldtekter til en kampanje med lavere intensitet, sa Gilmour.

– Den går ut på skrekk og tvungen utsulting, som ser ut til å være skreddersydd for å drive de gjenværende rohingyaene fra sine hjem og inn i Bangladesh, sa han.

