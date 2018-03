USA hevder Kina utnytter afrikanske land 

NTB utenriks

Tillerson mener Kina benytter seg av vage kontrakter, korrupsjon og lån med urettferdige vilkår.

Han sammenligner Kina og den amerikanske modellen, som han sier innebærer partnerskap om bygging av rettsstater og demokratisk utvikling.

– Kinas investeringer har potensial til å gjøre noe med Afrikas underutviklede infrastruktur, men de fører til stigende gjeld og få jobber, sa Tillerson i en tale ved George Mason University i Virginia.

Rundreise

Onsdag innleder Tillerson en ukeslang rundreise til flere afrikanske land. Han starter turen i Etiopia, og skal deretter besøke Kenya, Djibouti, Tsjad og Nigeria.

Tillerson sier at han ser for seg en «strålende fremtid» for Afrika, og lover 3.8 milliarder kroner i bistand fra USA.

– Drittland

I januar ble det kjent at Trump, under et møte om innvandringsspørsmål, omtalte Haiti, El Salvador og afrikanske land som «drittland».

Afrikanske ledere var nær ved å kreve at president Donald Trump offentlig ba om unnskyldning for sin bemerkning, men ombestemte seg etter at Trump møtte AU-leder og president i Rwanda, Paul Kagame, under Verdens økonomiske forum i Davos.

Trump skal ha skrevet et brev hvor han lovet å sende utenriksminister Rex Tillerson på tur til Afrika.

